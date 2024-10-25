Международный уголовный суд обвинил Монголию в нарушении Римского статута из-за отказа арестовать Путина

Международный уголовный суд (МУС) заявил, что Монголия нарушила , когда отказалась выполнить просьбу суда и арестовать на своей территории президента РФ Владимира Путина, в отношении которого действует международный ордер на арест.

В заявлении МУС, выпущенном 24 октября, сказано, что Монголия, отказавшись арестовать Путина и передать его суду, «не выполнила просьбу о сотрудничестве с судом, что противоречит положениям Римского статута».

Государства-участники и государства, признающие юрисдикцию суда, обязаны арестовывать и выдавать лиц, на которых выданы ордера МУС, независимо от их официального положения или гражданства.

Монголия «препятствовала суду осуществлять свои функции и полномочия», подчеркнули в МУС. «Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с судом», говорится в заявлении, оценку произошедшего даст ассамблея государств — участников МУС.

Владимир Путин посетил Монголию с визитом 2-3 сентября 2024 года. Путин впервые приехал в страну, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего весной 2023 года ордер на его арест. Монголия не стала арестовывать Путина, заявив, что придерживается политики нейтралитета и находится в состоянии энергетической зависимости от соседних стран.

Ассамблея государств — участников МУС собирается не реже раза в год и может рассматривать «любой вопрос, касающийся отсутствия сотрудничества». Как ранее сообщала «Медуза», ассамблея может осудить решение Монголии не соблюдать свои обязательства, но Римский статут не предусматривает никаких санкции для страны-нарушителя.

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