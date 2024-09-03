Визит Владимира Путина в Монголию завершился, сообщила его пресс-служба.

Это был первый визит российского президента в страну, признавшую юрисдикцию Международного уголовного суда, который весной 2023 года выдал ордер на его арест.

Власти Монголии не стали задерживать российского лидера вопреки своим обязательствам перед МУС.

Правительство Монголии официально объясняло отказ арестовать Путина экономическими соображениями: страна, которая импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии, не хочет портить отношения с Россией.

У МУС нет каких-либо механизмов принуждения исполнения своих ордеров для стран-членов. Монголия не понесет за отказ арестовать Путина никаких последствий.

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