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Война Девятьсот семьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 октября читайте здесь.
Что произошло за ночь и утро
- Ночью российские военные атаковали Украину 50-ю беспилотниками, под удар попали 11 областей страны, заявили в ВСУ. 40 дронов удалось сбить. Также по Украине были выпущены две крылатые и две управляемые авиационные ракеты; они не достигли своих целей.
- Минобороны РФ заявило, что в течение ночи были уничтожены четыре украинских беспилотника над территорией Курской области, и еще три — над акваторией Черного моря.
- Вечером 23 октября украинские военные атаковали три населенных пункта в Белгородской области с помощью дронов и артиллерии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Один человек получил ранения.
- Старший сын Виктора Януковича, 51-летний Александр, получил российское гражданство, сообщило РИА Новости со ссылкой на документы налоговой службы.
- США до конца года предоставят Украине кредит на 20 миллиардов долларов под залог замороженных российских активов. Президент Джо Байден подчеркнул, что таким образом «Украина сможет получить необходимую ей помощь уже сейчас, не обременяя налогоплательщиков [США]».
- Если северокорейские военные вступят в боевые действия, они станут законной военной целью, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что в США «пока не знают», планируют ли КНДР это делать, но сказал, что «вероятность этого вызывает большую озабоченность».
- Против немедленного приглашения Украины в НАТО, являющегося одним из пунктов «плана победы» Владимира Зеленского, выступают семь стран альянса, пишет Politico со ссылкой на неназванных источников и дипломатов, — в их число входят США и Германия. Также среди этих стран Венгрия и Словакия, руководители которых наиболее лояльно среди всех членов альянса настроены к России, а еще Бельгия, Испания и Словения.
Фото на обложке: ДСНС України