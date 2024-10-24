В Твери отменили выступление группы «Звери» «в связи с неоднозначностью позиции артиста». Власти утверждают, что на площадке нельзя проводить концерты (но их уже проводили)

Группа «Звери» заявила, что отменяет концерт в Твери, намеченный на 13 ноября, из-за отказа местной администрации согласовать проведение мероприятия. Об этом сообщается на странице группы во «ВКонтакте» 24 октября.

Представители коллектива опубликовали решение комитета по физической культуре и спорту Тверской области (.pdf), отказавшегося согласовать концерт «Зверей» в спорткомплексе «Юбилейный». В приложении к документу упоминается комментарий министра культуры области Ксении Лавровой-Глинки: «В связи с неоднозначностью позиции артиста по…». По какому вопросу неоднозначна позиция группы, неясно — сообщение обрывается на этих словах.

«К сожалению, мы никак не смогли повлиять на это решение», — сообщили представители группы «Звери». Они пообещали вернуть деньги за билеты.

В свою очередь в комитете по физкультуре и спорту Тверской области заявили «Подъему», что концерт «Зверей» отменен, потому что в спорткомплексе «Юбилейный» не должны проводиться концерты в соответствии с уставом учреждения.

При этом чиновники признали, что ранее такие мероприятия на площадке проводились: «Концерты проводились, но вот сделали замечание, что мы нарушаем уставную деятельность. Мы же люди подконтрольные, нас проверяют, вот руководство и обратило внимание». Как отмечает издание, в «Юбилейном» можно проводить «шоу-программы, культурно-массовые мероприятия типа праздников со спортивным уклоном».

«Если возникают какие-либо противоречащие уставу мероприятия, то это идет по специальному распоряжению правительства. В общем, на сегодняшний день нам четко обозначено, что деятельность должна быть согласно уставу, а по поводу неоднозначности артиста — это вопрос не к нам, а вопрос к другим, наверное», — сказал собеседник «Подъема»

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году группа «Звери» и ее солист Роман Билык высказывались против войны. Позже, в августе 2023 года, Роман Билык выступил перед российскими военными в Украине, а антивоенные заявления группы и ее солиста пропали из соцсетей. После критики из-за посещения оккупированных территорий Роман Билык выпустил песню о своей поездке в самопровозглашенную ДНР.