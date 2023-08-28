«А когда вернетесь вы с кадрами отснятыми, станете для „чистеньких“ нерукопожатными». Рома Зверь спел о поездке в Донбасс Это его ответ антивоенным россиянам, которые критиковали его за посещение оккупированных территорий
Музыканты группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) и Герман Осипов записали на видео песню, написанную после их поездки в аннексированную ДНР. Запись появилась в фейсбуке Осипова, внимание на нее обратило издание «Холод».
Текст песни по сути является ответом Билыка россиянам, выступающим против войны, которые подвергли музыканта резкой критике после его поездки. В начале лидер «Зверей» описывает саму поездку «на войну простую» и поет, что Осипов приезжал в Донбасс не впервые «и ему нормально», а он сам «выглядел печально».
Затем повествование ведется от лица «солдат», которые попросили музыкантов передать «другим», чтобы «жилось им слаще».
Чтоб листалась под вино новостная лента,
Знаем, вам там нелегко, всюду «инагенты».
А когда вернетесь вы с кадрами отснятыми,
Станете для «чистеньких» нерукопожатными
И со всех сторон говно — полный вентилятор
Вот такое вот кино сняли нам ребята.
Роман Билык и группа «Звери» в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину выступали против войны; в первые дни антивоенные посты появились в соцсетях и группы, и самого ее фронтмена (сейчас эти записи удалены). В июне 2023 года организаторы Петербургского экономического форума отменили выступление «Зверей» после жалоб в прокуратуру на антивоенную позицию Романа Билыка.
21 августа «военкор» Семен Пегов опубликовал видео, на котором Билык и Осипов выступают перед на территории самопровозглашенной ДНР перед российскими военными. Это видео вызвало огромный резонанс: россияне, выступающие против войны, подвергли музыканта критике, в то время как провластные блогеры, напротив, начали хвалить его. Сам Билык до сих пор свои действия не комментировал.
28 августа вокалист группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, который служит оператором дрона в ВСУ, записал видеообращение к Билыку. На видео он держит в руках беспилотник и произносит фразу из песни «Зверей»: «Рома, извини, у меня самолет», а затем начинает играть другая композиция группы — «До скорой встречи».