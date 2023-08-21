Фронтмен группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) выступил перед российскими военными в Украине. Об этом сообщил «военкор» Семен Пегов в своем телеграм-канале.

Пегов опубликовал видео, на котором Билык в шлеме и бронежилете находится в расположении одного из формирований самопровозглашенной ДНР и наблюдает за пуском снаряда.

Также на видео Билык вместе с гитаристом «Зверей» Германом Осиповым исполняют песни для военных под акустическую гитару и балалайку.

После вторжения в Украину группа «Звери» сделала в своем фейсбуке пост с осуждением войны. Сам Билык высказался против вторжения в личном инстаграме. Сейчас обе эти записи недоступны.

В июне группа «Звери» должна была выступать в качестве хедлайнера на ПМЭФ, однако выступление было отменено после жалоб в прокуратуру на антивоенную позицию Билыка.

Билык в детстве несколько лет жил в Мариуполе.