Война Девятьсот семьдесят третий день. Хроника «Медузы»

Срочники из части в Курганской области получили по 405 тысяч рублей за контракты с Минобороны, которые они не подписывали. Это уже не первый случай — в начале октября о получении денег за якобы заключенные контракты рассказывали срочники, которую проходят службу в Челябинской области. Правозащитники считают, что с помощью фальшивых контрактов власти, вероятно, тестируют «заочную вербовку на контракт срочников».Военные опасаются, что их «бросят на фронт втихую», если они не будут «поднимать шум».

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Срочники из части в Курганской области получили по 405 тысяч рублей за контракты с Минобороны, которые они не заключали Солдаты утверждают, что их «втихую кидают на фронт»

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