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Война Девятьсот семьдесят третий день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 октября читайте здесь.
Срочники из части в Курганской области получили по 405 тысяч рублей за контракты с Минобороны, которые они не подписывали. Это уже не первый случай — в начале октября о получении денег за якобы заключенные контракты рассказывали срочники, которую проходят службу в Челябинской области. Правозащитники считают, что с помощью фальшивых контрактов власти, вероятно, тестируют «заочную вербовку на контракт срочников».Военные опасаются, что их «бросят на фронт втихую», если они не будут «поднимать шум».
Что нового к 12:00
- В Черкассах после атаки российских дронов повреждено здание автовокзала, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец. Пострадавших, по его словам, нет. Всего в Черкасской области были сбиты шесть российских беспилотников.
- В Шебекино Белгородской области один украинский дрон атаковал движущийся грузовик, еще один — парковку сельхозпредприятия, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Повреждены несколько автомобилей, пострадавших, по предварительной информации, нет.
- СБУ отчиталась о задержании в Запорожской области 20-летней женщины и 26-летнего мужчины по подозрению в подготовке теракта в Киеве. Задержанные, как утверждает украинская спецслужба, были завербованы российской разведкой и должны были подготовить самодельное взрывное устройство, а затем взорвать его в одном из людных мест Киева. Перед совершением теракта задержанные также должны были выполнить «контрольную» задачу российских спецслужб и поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья.
- Владимир Зеленский помимо «плана победы» поручил подготовить внутренний план действий для страны во время войны, пишет «Украинская служба Би-би-си». По данным источников издания,документ будет касаться внутренних решений во многих сферах — ВПК, обороне, экономике, социальной политике и других. Завершить работу над планом и представить его украинцам власти планируют до конца 2024 года.
- После оккупации части Херсонской области российские власти назначили в дом-интернат для особых детей в Алешках нового директора и вывезли оттуда 84 воспитанника, хотя у многих из них осталась семья, пишут «Важные истории». Издание рассказывает, что стало с одним из лучших украинских учреждений для детей с особенностями развития после прихода в регион российской власти.
Главное за ночь и утро
- Над российскими регионами за ночь были уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. 10 дронов были сбиты над Крымом, еще четыре — над Ростовской областью. Также в Черном море были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие по направлению к Крыму, добавили в ведомстве.
- В Украине Воздушные силы за ночь сбили 57 из 81 ударного беспилотника, запущенных российскими войсками. Дроны были сбиты в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях. Еще 15 беспилотников были локационно потеряны. Также российские войска атаковали Одесскую область управляемой авиационной ракетой Х-31П.
- Великобритания обучила 200 украинских летчиков, которые будут летать на истребителях F-16, рассказал заместитель министра обороны страны Люк Поллард. Он добавил, что Великобритания будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».
- Первым шагом к мирным переговорам может стать взаимный отказ России и Украины от ударов по объектам энергетики, заявил Владимир Зеленский, которого цитирует Financial Times. По его словам, «когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом того, что Россия может быть готова прекратить войну». «Другими словами: мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я думаю, да», — сказал Зеленский.
- В течение 2022 года Украина и Россия с участием посредников проводили тайные переговоры, касающиеся преимущественно гуманитарной сферы, рассказал The Washington Post министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, результатом переговоров стало открытие гуманитарного коридора для украинцев с оккупированных территорий, благодаря которому оттуда смогли выехать 400 тысяч человек, а также обмены военнопленными и соглашение об экспорте украинского зерна.
- Договор о партнерстве между Россией и КНДР включает секретный пункт, дающий Северной Корее возможность отправить примерно тысячу своих военных в Украину, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на российский источник. Американские чиновники сказали изданию, что, по их мнению, некоторое количество северокорейских военных проходят подготовку в России, но твердых доказательств нет, и неясно, сколько их и что они делают.
Фото на обложке: Andre Luis Alves / Anadolu / Getty Images