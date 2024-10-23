Фигурант дела об убийстве Дарьи Дугиной завербовался из колонии на войну и попал в плен

Александр Сучков, приговоренный к 3,5 года колонии по делу об убийстве Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, подписал контракт с Минобороны РФ, отправился воевать в Украину и попал в плен.

Интервью с Сучковым, пишет «Новая газета Европа», опубликовал украинский журналист Владимир Золкин. Сучков, в частности, рассказал, что подписал контракт на службу в ВС РФ в августе 2024 года, когда в колонию, где он отбывал наказание, приехали вербовщики Минобороны. По словам Сучкова, он решил отправиться на войну, потому что «никакого отношения к совершенному преступлению не имеет».

Через месяц после подписания контракта Сучкова и других осужденных, решивших пойти воевать, забрали из колонии и привезли в неподконтрольную властям Украины часть Луганской области.

Сучков заявил, что его сразу же отправили на задание, во время которого он был ранен в результате удара беспилотника, заблудился, потерял сознание и был взят в плен украинскими военными.

Александр Сучков был приговорен к 3,5 года колонии в мае 2023 года. Суд счел, что он вместе с Андреем Кузнецовым подделал свидетельство о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дарьи Дугиной выехали из России. На суде Сучков и Кузнецов говорили, что раскаиваются и уверяли, что не знали, что поддельные документы на автомобиль будут использованы для сокрытия другого преступления.

Андрей Кузнецов также был приговорен к 3,5 года колонии. На вопрос украинского журналиста, не отправился ли Кузнецов на войну, Сучков ответил, что не располагает такой информацией.

По версии ФСБ, непосредственной исполнительницей убийства Дугиной была гражданка Украины Наталья Вовк, ей помогал гражданин Украины Богдан Цыганенко. Им, как считают российские спецслужбы, удалось выехать за пределы страны. ФСБ утверждает, что убийство организовали украинские спецслужбы. Власти Украины причастность к убийству Дугиной отрицают.

Дарья Дугина — дочь и последовательница Александра Дугина, одного из идеологов «русского мира» — погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля в Московской области.

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