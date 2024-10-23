Срочники из части в Курганской области получили по 405 тысяч рублей за контракты с Минобороны, которые они не заключали Солдаты утверждают, что их «втихую кидают на фронт»

Александр Кряжев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Семеро солдат срочной службы из воинской части , дислоцированной в Курганской области, получили деньги за контракт с Министерством обороны РФ, который они не подписывали. Об этом сообщил 23 октября проект «Окно», ссылаясь на самих военнослужащих. Это далеко не первый подобный случай — в начале октября денежные переводы за якобы заключенные контракты получили солдаты-срочники, которые проходят службу в Челябинской области.

20-летний солдат в/ч 31643 Кирилл Вьюнов, призванный из Саратова в декабре 2023 года, рассказал изданию, что 14 октября на счет, который он оформил на свою мать для получения довольствия для солдата-срочника, поступили 405 тысяч рублей. Как пишет «Окно», деньги пришли из министерства труда, занятости и социальной защиты Курганской области «в соответствии с указом № 920 от 30.12.2023 согласно списку № 108». Издание отмечает, что это «документ о выплатах мобилизованным и военнослужащим, набранным по призыву, при подписании контракта с министерством обороны».

Возможно, в тексте «Окна» допущена ошибка. Согласно открытым данным, в составе правительства Курганской области нет министерства труда, занятости и социальной защиты, но есть две отдельные структуры — главное управление по труду и занятости, а также главное управление социальной защиты. Власти Курганской области не выпускали 30 декабря 2023 года указ № 920. При этом в этот день указ под таким номером подписал глава Татарстана Рустам Минниханов. В составе правительства Татарстана есть министерство труда, занятости и социальной защиты. Ранее указ Минниханова упоминался в сообщениях о переводе 305 тысяч рублей солдатам из части под Чебаркулем Челябинской области от Минтруда Татарстана за якобы заключенный контракт с Минобороны РФ.

Кирилл Вьюнов сообщил «Окну», что ни он, ни его сослуживцы, получившие деньги, не подписывали контракты и не хотят воевать. Полученные деньги, рассказал Вьюнов, отказываются забирать обратно. По словам одного из срочников, поговоривших с журналистами, командование отрицает, что делало денежный перевод. Срочники заявили, что им не позволяют выйти из части, чтобы пойти в банк и написать отказ от перевода.

«Они [командование] только сказали, что „разберутся“, но ничего не делают. А вместо „разборок“ нас молча втихую кидают на границу», — рассказал Кирилл Вьюнов.

нас должны отправить в Ростов и к границе. Я понимаю, что это путь в одну сторону. Я никогда не собирался подписывать контракт и не собираюсь! Помогите выбраться отсюда!

Другой солдат также сообщил, что срочников готовятся отправить в Ростовскую область. Военнослужащие опасаются, что их «бросят на фронт втихую», если они не будут «поднимать шум», цитирует издание их слова.

Впервые солдаты срочной службы начали жаловаться на получение крупных сумм за якобы подписанные контракты с Минобороны РФ в октябре 2024 года. Первыми об этом сообщили солдаты, проходящие службу в подразделении 90-й танковой дивизии под Чебаркулем в Челябинской области. Срочники получили по 305 тысяч рублей от министерства труда Татарстана в соответствии с указом, принятым главой этой республики. Журналисты узнали о как минимум десяти солдатах, получивших деньги за контракты, которые они не подписывали.

В пресс-службе Центрального военного округа, к которому относится 90-я танковая дивизия, сообщили изданию 74.ru, что военнослужащие по призыву получили банковские переводы «в результате технического сбоя программного обеспечения». «Статус данных военнослужащих не изменялся, денежные средства будут возвращены в кратчайшие сроки», — заявили представители военного округа.

В правительстве Челябинской области, в свою очередь, сообщили 74.ru, что вице-губернатор Алексей Фартыгин связался с командованием 90-й танковой дивизии и «обратил внимание на необходимость соблюдения прав военнослужащих срочной службы». В командовании части ответили, что произошел технический сбой, ошибку скоро исправят, а солдаты продолжают оставаться военнослужащими по призыву.

Правозащитный проект «Школа призывника» считает, что с помощью фальшивых контрактов власти, вероятно, тестируют «заочную вербовку на контракт срочников». «Ничего не подозревающих солдат „записывают“ на контракт, и они получают денежные выплаты. И вот тут идет расчет на их невнимательность и жадность. Если военнослужащие примут эти деньги, не откажутся от них и не заявят об ошибках, то они будут считаться заключившими контракт. Их могут немедленно отправить в зону боевых действий. А когда они опомнятся, то ничего изменить уже будет практически невозможно», — заявили в организации.

Правозащитники, опрошенные «Окном», посоветовали срочникам, получившим деньги за якобы заключенные контракты, обращаться на горячую линию военного управления Следственного комитета или в военную прокуратуру.

Читайте также

В России начался осенний призыв. Как защитить себя и своих родных от срочной службы? И что делать, если ваш близкий уже в армии?

Читайте также

В России начался осенний призыв. Как защитить себя и своих родных от срочной службы? И что делать, если ваш близкий уже в армии?