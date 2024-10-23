The Economist: США посчитали «план победы» Зеленского «провальной затеей»

Власти США посчитали, что «план победы», предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, не имеет смысла, заявил изданию The Economist высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, «эскалационный потенциал» предложений Зеленского «не был хорошо принят» властями США. «Они говорят, что это провальная затея, хотя часть проблемы в том, что они не говорят об этом в лицо президенту [Украины]», — сообщил источник.

Собеседник издания отметил, что предложения Зеленского следует рассматривать, как «дипломатию принуждения».

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представил в Верховной Раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. Среди его предложений — приглашение Украины в НАТО, поставки Киеву оружия, снятие запрета на удары западными ракетами по целям в России, а также «неядерное сдерживание» России. В конце сентября — начале октября Зеленский представил детали плана ключевым союзникам Украины, в первую очередь, США.

Газета The Wall Street Journal сообщала в сентябре, что, по данным источников, предложения Украины «не впечатлили» Белый дом. Власти Франции заявили, что поддерживают «план победы» Зеленского. По данным агентства Bloomberg, некоторые союзники Украины поддержали приглашение Украины в НАТО, но против этого выступили власти Германии. Предложения президента Украины раскритиковал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В Кремле заявили, что своим «планом победы» Зеленский хочет «формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт».

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