Глава МИД Франции заявил о поддержке «плана победы» Зеленского и пообещал, что Украина уже в начале 2025 года получит истребители Mirage 2000

Франция поддерживает «план победы», представленный президентом Владимиром Зеленским. Об этом, пишет «РБК-Украина», заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

«Мы поддерживаем план победы, потому что уже в течение тысячи дней (полномасштабной войны, — прим. „Медуза“) мы рядом с Украиной и прилагаем необходимые усилия», — сказал Барро.

Глава МИД Украины также заявил, что во время переговоров с Барро обсуждались практические шаги по реализации «плана победы».

Также глава МИД Франции на пресс-конференции в Киеве заявил, что его страна уже в начале 2025 года Украина получит первые истребители Mirage 2000, обещанные президентом Эммануэлем Макроном. Франция также займется обучением украинских пилотов для управления этими истребителями, добавил он.

Власти Франции ранее заявили, что планируют передать Украине 20 самолетов Mirage 2000-5F.

«План победы», который президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде 16 октября, состоит из пяти пунктов, включая приглашение Украины в НАТО, усиление ее Вооруженных сил и «неядерное сдерживание» России.

Подробнее о «плане победы» Украины

Зеленский представил в Верховной раде свой «план победы» Один из пунктов — «возвращать войну на территорию России»

Подробнее о «плане победы» Украины

Зеленский представил в Верховной раде свой «план победы» Один из пунктов — «возвращать войну на территорию России»