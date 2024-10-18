Bloomberg: ряд союзников поддержал приглашение Украины в НАТО. Шольц против: «Война не должна превратиться в еще большую катастрофу»

Некоторые страны — члены НАТО поддержали «план победы», предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило агентство Bloomberg 18 октября.

По словам источников агентства, некоторые союзники Украины в том числе поддержали один из пунктов плана — скорейшее вступление Украины в НАТО, чтобы использовать его как потенциальный рычаг давления на Кремль. В то же время, отмечают собеседники Bloomberg, внутри альянса сохраняются разногласия, в том числе между «некоторыми ключевыми столицами».

Как отмечает агентство, союзники поддержали предложения Украины об окончании российско-украинской войны на фоне визита президента США Джо Байдена в Берлин. Во время своей первой поездки за границу после выхода из президентской гонки в июле Байден встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Байден заявил 18 октября в Берлине, что союзники не могут «опускать руки». «Мы должны продолжать оказывать поддержку. По моему мнению, мы должны продолжать до тех пор, пока Украина не завоюет справедливый и прочный мир, соответствующий уставу ООН, пока вновь не восторжествует человеческое достоинство», — заявил президент США.

Источник Bloomberg сообщил, что Олаф Шольц по-прежнему выступает против того, чтобы Украина в скором времени вступила в НАТО. Также немецкий канцлер против того, чтобы поставлять Украине дальнобойные ракеты.

«Мы поддерживаем Украину так энергично, как только возможно. В то же время мы следим за тем, чтобы НАТО не стала стороной в войне, чтобы эта война не превратилась в еще большую катастрофу», — сказал Шольц на пресс-конференции с Байденом.

Президент США, завершая визит в Германию, заявил, что союзники не достигли консенсуса по вопросу поставок дальнобойного оружия Украине для нанесения ударов по целям на территории России.

В то же время Bloomberg пишет, что министры обороны стран НАТО на встрече, прошедшей на этой неделе, были более открыты к тому, чтобы обсуждать приглашение Украины в альянс. Источники агентства, знакомые с ходом обсуждений, отметили, что маловероятно, что по этому вопросу будет прогресс до выборов в США, намеченных на 5 ноября.

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил в интервью газете Le Parisien, опубликованном 18 октября, что Франция поддерживает скорое вступление Украины в НАТО. «Приглашение — это первый этап, политический сигнал, мы могли бы сделать это уже сейчас. Мы стараемся убедить наших партнеров, хотя членство — долгий и сложный процесс», — заявил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представил в Верховной Раде «план победы», призванный завершить войну. План, состоящий из пяти пунктов, содержит такие предложения, как приглашение Украины в НАТО, усиление ВСУ и «неядерное сдерживание» России. Зеленский представил план на заседании Евросовета 17 октября. Ключевые союзники Украины изучили план в конце сентября — начале октября.

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