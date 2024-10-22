Война Девятьсот семьдесят второй день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 972-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за ходом боевых действий и связанными с ними событиями в остальном мире.

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Война Девятьсот семьдесят первый день. Хроника «Медузы»

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