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Война Девятьсот семьдесят второй день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 октября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- В течение ночи над российскими регионами было сбито 18 украинских беспилотников, отчитались в Минобороны России. 11 дронов были уничтожены над Брянской областью, три — над Белгородской, два — над Курской области и по одному над Тульской и Орловской областями.
- В Тульской области при атаке беспилотников были повреждены помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По предварительной информации, пострадавших нет.
- В Тамбовской области произошел взрыв на предприятии «Биохим» в городе Рассказово, сообщил глава региона Максим Егоров. Причиной взрыва, по его словам, предположительно, стал беспилотник. Пострадавших нет, пожар, возникший при взрыве, потушили спустя час. Об ущербе Егоров не сообщил. Предприятие «Биохим» производит спирт и «продукцию, имеющую стратегическое значение для государства».
- В Воронежской области сбитый беспилотник, по словам губернатора Александра Гусева, упал на здание цеха промышленного предприятия. Пострадавших нет. На одном этаже здания возник небольшой пожар. Какое предприятие было атаковано и чем оно занимается, Гусев не уточнил.
- В Сумах российские беспилотники попали в жилые дома частного сектора, погибли три человека, включая ребенка, сообщили в областной военной администрации. По данным «Суспільне Суми», погибли 14-летняя девочка и ее мать. Местные жители рассказали, что отец девочки в это время вышел во двор и остался жив. Третья погибшая — его сестра.
- Украинские силы ПВО в течение ночи сбили 42 российских беспилотника из 60, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Дроны были сбиты в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях. Еще 10 беспилотников были локационно потеряны. Один дрон улетел в Беларусь, три — назад в Россию.
- Южная Корея рассматривает возможность отправки специалистов в Украину в ответ на участие северокорейских военных в войне на стороне России, пишет «Ренхап» со ссылкой на правительственный источник. Ожидается, что южнокорейские специалисты помогут ВСУ анализировать тактику северокорейских военных, а также переводить с корейского, если ВСУ захватит военных КНДР в плен. Власти России информацию о привлечении северокорейских военных не подтверждают. Глава Пентагона Ллойд Остин также говорил, что США пока не могут подтвердить или опровергнуть сообщения об отправке военных из КНДР в Россию.
Фото на обложке: Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA