«Нужно, чтобы ребенок понимал: „Отец погиб, но у меня есть квартира“». Глава Приморья предложил выдавать жилье детям участников войны

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил, чтобы детям погибших участников российско-украинской войны предоставляли квартиры за счет федерального бюджета. Об этом он заявил, выступая 22 октября во Владивостоке на форуме «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства». Слова Кожемяко приводят издания «Аргументы и факты» и Vladnews.

По словам губернатора, «дети [погибших] участников не входят в категорию детей-сирот, которым выделяются финансовые средства из федерального бюджета на жилье».

Люди отдали жизнь за родину, эти люди достойны того, чтобы их дети были благополучны. У нас сейчас немного другой подход: чем хуже социально семья, тем лучше будет ребенку, а тот человек, который отдал жизнь за родину или стал там инвалидом первой группы, его ребенок остается почему-то без жилья. Да, есть военная ипотека, но мы говорим о детях, нам нужно, чтобы ребенок понимал: «Да, отец совершил подвиг, погиб, но благодаря его подвигу у меня есть квартира, я живу». Это делает детей патриотически настроенными.

Губернатор предложил обсудить этот вопрос на форуме. На предложение Олега Кожемяко отреагировала уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Она назвала слова губернатора «правильными».

«К сожалению, когда погибает отец или получает инвалидность, у мамы тяжелое эмоциональное состояние, поэтому в этот момент им очень необходима поддержка и то, чем мы занимаемся, должно обязательно распространяться и на семьи участников специальной военной операции», — сказала Львова-Белова.

В Приморском крае по инициативе Олега Кожемяко в 2023 году приняли региональный закон, согласно которому ребенок, чей отец погиб на войне, может в порядке очереди получить денежную выплату на покупку жилья. На выплату также может расчитывать ребенок участника боевых действий, получившего инвалидность.

В Приморском крае по состоянию на май 2024 года в очереди на получение жилья стояли более 4600 сирот. Чтобы их расселить, говорил губернатор края, необходимо 25 миллиардов рублей.