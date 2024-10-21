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Война Девятьсот семьдесят первый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 октября читайте здесь.
Государственное агентство ТАСС опубликовало фотографии артиллеристов 52-й бригады ВДВ, воюющих в Херсонской области Украины. Среди попавших на снимки военных — кубинец Пьер-Антуан Субисаррета. В подписи ТАСС указано, что он получил российское гражданство и подписал контракт на военную службу. В сентябре 2023 года власти Кубы сообщили, что раскрыли сеть по торговле людьми, участники которой вербовали кубинских граждан для участия в войне в Украине на стороне России. Вербовка, как утверждалось, шла как среди кубинцев, живущих в России, так и на самой Кубе.
Что произошло к 12:00
- В Запорожье при ракетном ударе российских войск ранены семь человек, повреждены более 30 домов, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. По меньшей мере двое раненых в тяжелом состоянии, уточнил он. Разрушены также детский сад и общежитие, сообщила секретарь городского совета Регина Харченко.
- В Одессе в результате ночной атаки ракетами и ударными беспилотниками загорелась припортовая инфраструктура, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. В одном из районов также загорелось заброшенное здание. Пострадавших при атаке нет.
- В течение ночи и утра над Украиной было сбито 59 из 116 российских ударных беспилотников, заявили в Воздушных силах ВСУ. Дроны были сбиты в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях. Еще 45 беспилотников были локационно потеряны. Также российские войска атаковали Украину двумя авиационными ракетами и одной баллистической.
- Дональд Трамп заявил, что угрожал Владимиру Путину нанести удар по Москве в случае нападения на Украину. «Я сказал: „Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру гребаной Москвы“ (in the middle of fricking Moscow — прим. „Медузы“). Я сказал: „Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора“», — цитирует Трампа The Wall Street Journal (его интервью вышло еще 18 октября). По словам Трампа, Путин ответил ему фразой «No way» (можно перевести как «Не может быть», «Ни за что» или «Ну нет»).
- Украина вернула из российского плена 3767 мужчин и женщин, заявил Владимир Зеленский. По его словам, почти все нуждались в длительном лечении и реабилитации, а в России еще остаются тысячи украинцев.
- Суд в Чите приговорил жителя Челябинской области Василия Вотановского к 21 году лишения свободы по статье о подготовке теракта. Вотановского обвинили в попытке взорвать здание администрации города Рубцовск Алтайского края. По версии следствия, в сентябре 2022 года Вотановский уехал из России в Кыргызстан, «будучи противником принятого решения о проведении специальной военной операции». Там он, как утверждает ФСБ, связался с представителями легиона «Свобода России» и получил от «куратора» материалы об изготовлении самодельной бомбы и способах маскировки, после чего приехал в Рубцовск, но был задержан, не успев осуществить план. По приговору суда первые четыре года Вотановский должен провести в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима.
Главное за ночь и утро
- Российские войска за ночь и утро атаковали Киев, Харьков и Кривой Рог. В Киеве в результате падения обломков беспилотника в Соломенском районе загорелась кровля частного жилого дома. Один человек пострадал, ему оказали помощь на месте, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В Харькове в результате авиаудара, нанесенного накануне вечером, пострадали по меньшей мере 13 человек, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Повреждены многоэтажные дома и линия электропередач. В Кривом Роге, который обстреляли ракетами, пострадали четыре человека, включая 12-летнюю девочку, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Повреждены отель, пять многоэтажных домов, объект культуры, банк и два магазина.
- ВСУ обстреляли Белгород и Шебекино, а также село Новая Таволжанка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В Белгороде пострадала мирная жительница, ей оказали помощь на месте.
- Украинская разведка заявила, что в селе Супонево под Брянском убит российский военный летчик Дмитрий Голенков. В Главном управлении разведки утверждают, что Голенков был летчиком 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиаполка. ГУР называет Голенкова «военным преступником», причастным к ракетному удару по торговому центру «Амстор» в Кременчуге 27 июня 2022 года, а также ответственным за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года. Тело Голенкова, как заявили в ГУР, было обнаружено с множественными травмами головы, «причиненными, вероятно, молотком».
- В Киев с необъявленным визитом приехал глава Пентагона Ллойд Остин, пишут The Wall Street Journal и CNN. Как пишет WSJ, Остин прибыл в Киев «с посланием о твердой приверженности поддержке Украины, но без какой-либо новой военной помощи или разрешения на использование ракет большой дальности для ударов по целям в России». CNN уточняет, что Остин встретится с Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в оружии и то, как США могут продолжать поддерживать ее в следующем году.
Фото на обложке: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA