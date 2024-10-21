Война Девятьсот семьдесят первый день. Хроника «Медузы»

Государственное агентство ТАСС опубликовало фотографии артиллеристов 52-й бригады ВДВ, воюющих в Херсонской области Украины. Среди попавших на снимки военных — кубинец Пьер-Антуан Субисаррета. В подписи ТАСС указано, что он получил российское гражданство и подписал контракт на военную службу. В сентябре 2023 года власти Кубы сообщили, что раскрыли сеть по торговле людьми, участники которой вербовали кубинских граждан для участия в войне в Украине на стороне России. Вербовка, как утверждалось, шла как среди кубинцев, живущих в России, так и на самой Кубе.

фотохроника войны

Власти РФ отправляют на войну уроженцев других государств. В Херсонской области воюют выходцы с Кубы. Фотографии

фотохроника войны