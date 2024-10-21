Руководство завода микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске заявило о «взрывах и пожарах» после «ночной террористической атаки»

Завод микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске «подвергся ночной террористической атаке», сообщила пресс-служба предприятия 21 октября.

На предприятии было «нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки».

«Коллектив завода сплотился как никогда — все, в силу своих возможностей, участвуют в ликвидации последствий взрывов и пожаров», — подчеркнула пресс-служба.

Телеграм-канал ASTRA

«Основной задачей на сегодня является скорейшее возобновление производства изделий электронной техники с целью безусловного выполнения планов. Однако не все зависит от нас — есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры; строители проводят экспертизу возможности восстановления разрушений», — приводится в сообщении комментарий генерального директора Олега Данцева.

Когда произошла «ночная атака» и какие силы были в ней задействованы, в сообщении, распространенном «Кремний Эл» не уточняется. Об атаке украинских дронов на это предприятие сообщалось утром 19 октября. Тогда глава региона Александр Богомаз заявил, что «один из беспилотников врезался в нежилое здание», не уточняя, в какое именно, и подчеркнул, что возгорания удалось не допустить.

При этом Брянская городская администрация в своем телеграм-канале сообщала о перекрытиях движения для тушения пожара в районе Красноармейской улицы, на которой расположен завод.

Утром 21 октября Богомаз сообщил о четырех сбитых над регионом украинских дронах «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — заявил губернатор в своем телеграм-канале.

«Кремний Эл» — одно из крупнейших в России предприятий микроэлектроники. Его продукцию, в частности, использует военная промышленность. Украинские беспилотники уже атаковали этот завод в августе и сентябре 2023 года.

Хроника войны. 21 октября 2024 года

Война Девятьсот семьдесят первый день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 21 октября 2024 года

Война Девятьсот семьдесят первый день. Хроника «Медузы»