Российское госагентство ТАСС распространило фотографии артиллеристов 52-й бригады ВДВ, воюющих в Херсонской области Украины. Среди попавших на снимки военных — кубинец Пьер-Антуан Субисаррета, который, как указывает ТАСС в сопровождающей фотографию подписи, получил российское гражданство и подписал контракт на службу по контракту. В сентябре 2023 года власти Кубы сообщили, что раскрыли сеть по торговле людьми, участники которой вербовали кубинских граждан для участия в войне в Украине на стороне России. Вербовка, как утверждалось, шла как среди кубинцев, живущих в России, так и на самой Кубе.

Артиллеристы 52-й бригады ВДВ в оккупированной части Херсонской области Украины. 3 октября 2024 года Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Артиллерист 52-й бригады ВДВ в оккупированной части Херсонской области Украины. 3 октября 2024 года Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Артиллерия 52-й бригады ВДВ в оккупированной части Херсонской области. 4 октября 2024 года Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Кубинец Пьер-Антуан Субисаррета, «получивший российское гражданство и подписавший контракт на службу в ВС РФ» в оккупированной части Херсонской области. 3 октября 2024 года Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

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