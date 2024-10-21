Блогера Камикадзе Ди приговорили к восьми годам заочно по делу о «фейках» про армию

Тверской районный суд Москвы приговорил блогера Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди) к восьми годам лишения свободы заочно по обвинению в «фейках» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Об этом сообщает «Медиазона».

Поводом для возбуждения уголовного дела стали ролики блогера «Путин празднует гибель детей в Украине» и «Меня предали. Припадок Путина из-за слов Байдена и войны в Украине». В первом ролике рассказывалось об ударе российской армии по драмтеатру в Мариуполе, во втором — о погибших в результате обстрелов мирных жителях Украины.

Видео больше не доступны, так как в феврале 2023 года YouTube удалил канал блогера, на который были подписаны 1,7 миллиона человек.

В суде, как пишет «Медиазона», огласили показания свидетеля Ильи Локтионова, который назвал себя активным пользователем интернета. По его словам, он посмотрел ролики блогера и посчитал, что «вся указанная в данной записи информация была достоверна, в связи с чем был возмущен действиями ВС РФ».

Дмитрий Иванов уехал из России еще в 2017 году. В сентябре 2022 года Минюст РФ объявил его «иностранным агентом», а в декабре того же года блогера объявили в розыск.