Минюст объявил «иностранными агентами» блогера Камикадзе Ди и журналиста УНИАН Романа Цимбалюка

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Министерство юстиции РФ в очередной раз расширило список физических лиц — «иностранных агентов».

В него добавлены четыре человека: журналист украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк, главный редактор сайта Newsader Александр Кушнарь, блогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди) и глава движения «Альянс учителей» Даниил Кен.

По версии Минюста, сообщает «Интерфакс», новые «иноагенты» занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Роман Цимбалюк был аккредитован в России, задавал вопросы на пресс-конференциях президента России Владимира Путина и неоднократно участвовал в политических ток-шоу на российском телевидении. Он покинул Россию в январе 2022 года после того, как его вызвали в прокуратуру Москвы по административному делу о возбуждении ненависти или вражды.

Реестр физлиц-«иноагентов» был создан в апреле. На данный момент в нем 27 человек.

Помимо реестра физлиц-«иноагентов», Минюст ведет еще три списка «иноагентов»: СМИ (туда могут попадать не только компании, но и обычные люди), некоммерческих организаций и незарегистрированных объединений без образования юридического лица.