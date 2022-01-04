Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк покинул Москву из-за опасений за свою безопасность

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Корреспондент украинского агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк уехал из России, поскольку стал ощущать угрозу своей безопасности. Об этом он 3 января заявил в интервью изданию «Громадське».

Цимбалюк напомнил, что в декабре 2021 года телеканал RT сообщил о его вызове в прокуратуру Москвы по административному делу о возбуждении ненависти или вражды (и опубликовал копию вызова). Поводом якобы стали ютьюб-ролики Цимбалюка, в которых увидели признаки возбуждения вражды к членам социальных групп «россияне» и «представители власти в России». Позднее адвокат Цимбалюка Николай Полозов заявил, что прокуратура по неизвестным причинам отозвала вызов.

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. <…>И сейчас они говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова. Перед этим также было много сигналов, что они „взялись за последнего украинского репортера в Москве очень и очень серьезно“. Потому что за последние два месяца фактически все топовые фигуры „российских информационных войск“ предсказывали мне различные проблемы», — заявил Цимбалюк «Громадське».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Цимбалюка заявила, что он «не вылезал из московских ресторанов», выпускал «провокационно-фейковые помои в интернете», а теперь придумал «байку об угрозе безопасности и статусе заложника».

Как пишет агентство УНИАН, Роман Цимбалюк — единственный украинский журналист, аккредитованный в России. Он известен своей проукраинской позицией и неоднократно участвовал в политических ток-шоу на российском телевидении. Также Цимбалюк ведет ютьюб-канал, у которого более 400 тысяч подписчиков.

Цимбалюк также известен своими вопросами на пресс-конференциях президента России Владимира Путина. Например, в 2017 году он спросил Путина о россиянах, осужденных в Украине из-за участия в конфликте в Донбассе (вопрос встретили криками «Провокация!»), а в 2019-м поинтересовался, когда Путин расформирует «оккупационные администрации» самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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