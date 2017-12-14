Вопрос украинского журналиста о войне в Донбассе на пресс-конференции Путина встретили криками «Провокация!»

Корреспондент украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина задал вопрос о судьбе россиян, которых на Украине задержали и осудили в связи с участием в конфликте в Донбассе. Когда Цимбалюк задавал вопрос, сидящие в зале журналисты кричали «Провокация», а также встречали его слова неодобрительными возгласами.

Президент России даже просил аудиторию успокоиться и дать Цимбалюку, который в своем вопросе обвинял Россию в ведении войны на Украине, спокойно закончить свой вопрос. Цимбалюк упомянул, что в Донбассе замечали военнослужащих из Бурятии, а в конце своего выступления спросил, будет ли Путин продолжать игнорировать существование российских пленных и обменяет ли их на осужденных в России украинцев.

Сразу после того, как Цимбалюк закончил свой вопрос, Путин передал слово корреспонденту РИА Новости, которая задала вопрос о политической деятельности Михаила Саакашвили и выполнении Минских соглашений.

Путин сначала ответил на вопрос от РИА Новости, а затем рассказал, что российской армии на территории Донбасса нет. Он затронул тему обмена задержанными с Украиной и отметил, что этим вопросом занимается украинский политик Виктор Медведчук. Он отметил, что Украина постоянно меняет список людей для обмена и предложил найти какое-то разрешение этого вопроса до Рождества. Затем Путин начал рассказ об истории создания Украины. Слова о том, что российская власть игнорирует задержанных на Украине россиян, Путин никак не прокомментировал.