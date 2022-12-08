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Блогера Камикадзе Ди объявили в розыск

Источник: Медиазона

МВД РФ объявило в федеральный розыск блогера Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди), ведущего ютьюб-канала Kamikadzedead (1,7 миллиона подписчиков). Первой на это внимание обратила «Медиазона».

В сентябре 2022 года, пишет ТАСС, в отношении Иванова возбудили уголовное дело о распространении «фейков» про российскую армию (статья 207.3 УК). Поводом к преследованию послужили ролики блогера о ситуации в Мариуполе, а также записи с критикой официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Тогда же Минюст РФ объявил Иванова «иностранным агентом», посчитав, что тот якобы занимается «политической деятельностью» и получает деньги из Украины.

Дмитрий Иванов уехал из России еще в 2017 году.

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