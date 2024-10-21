Politico: ЕС начнет обсуждение новых санкций против России только в январе, переговоры остановила Венгрия

Страны Евросоюза планируют начать обсуждение нового, 15-го, пакета санкций против России в январе 2025 года, когда закончится мандат венгерского председательства в Совете ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Венгрия возглавила Совет ЕС 1 июля 2024 года. С 1 января 2025 года мандат перейдет Польше.

По словам собеседников издания, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал председательство своей страны, чтобы «свести на нет» разговоры о санкциях. Теперь страны ЕС надеются, что Польша «оживит острые вопросы».

Как отмечает Politico, Польша уже дала понять, что хочет использовать свое председательство в Совете ЕС для ужесточения мер в отношении российских энергоносителей, экспорт которых остается важнейшей статьей доходов Кремля.

Новый пакет санкций может коснуться возможностей стран ЕС приобретать российский сжиженный природный газ (СПГ), закупки которого начали снова расти. По данным Politico, десять европейских стран, среди которых Франция, Чехия, Швеция и Финляндия, выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что «в последнее время наблюдается увеличение импорта российского СПГ в ЕС», при этом поставщики газа «не идентифицированы должным образом».

Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России в июне 2024 года. Ограничения, в частности, коснулись российского СПГ. ЕС ввел запрет на его транзит через европейские порты. При этом европейские страны продолжат закупать СПГ из России, но запрещается его реэкспорт.

Читайте также

Санкции против российской нефти работали весь 2023 год, но ее добыча не упала, а бурение — на рекордно высоком уровне. Выходит, угрозы Запада совсем не действуют?

Читайте также

Санкции против российской нефти работали весь 2023 год, но ее добыча не упала, а бурение — на рекордно высоком уровне. Выходит, угрозы Запада совсем не действуют?