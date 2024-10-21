Басманный районный суд Москвы заочно приговорил продюсера Александра Роднянского к 8,5 года колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии «по мотивам политической ненависти», сообщает «Медиазона». Также суд запретили ему в течение четырех лет писать в интернете.

Поводом для уголовного дела в отношении Роднянского стали четыре антивоенные публикации.

Обвинение просило назначить Роднянскому наказание в виде 9,5 года лишения свободы.

Адвокат Ирина Никулина, представлявшая Роднянского на суде, просила об оправдательном приговоре. «Сейчас у нас такие времена, что под суд попадают лучшие люди, лучшие умы. С правильными взглядами, с трезвыми мыслями», — говорила в частности она, напоминая, что Роднянский — «советский и российский режиссер с множеством премий, но в сложившихся политических обстоятельствах подвергается преследованию».

Сам Роднянский попросил своего адвоката не предоставлять в суд характеризующие материалы о том, «какой он хороший», так как не считает это правильным методом защиты.

Обновление: Комментируя приговор, Роднянский написал в инстаграме: «Прокурор в своей речи сказала, что в моих постах „негативное отношение к российским военным выражено через характеристику их деятельности как захватнической“. И я с прокурором … согласен. Как и весь мир. Война России в Украине — захватническая и подлая. Но с „приговором“ я категорически не согласен. Законность суда над собой, как и законность существования абсолютно абсурдной статьи „за военные фейки“, не признаю». «Посты о войне я пишу почти ежедневно с 24-го февраля 2022 года. И продолжу писать. Никакой Басманный суд не сможет помешать мне громко говорить и делать то, что я делал всю жизнь — снимать фильмы», — подчеркнул он.

Александр Роднянский — уроженец Киева и один из самых влиятельных деятелей российского кино последних десятилетий. После начала полномасштабной войны он уехал из России и открыто высказывается против российской агрессии. В октябре 2022 года Минюст РФ объявил Роднянского «иностранным агентом». В мае 2023-го Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера по уголовному делу о распространении «фейков» об армии РФ.

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