Польша решила закрыть консульство РФ в Познани в ответ на «попытку диверсии»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский решил отозвать свое согласие на работу консульства России в Познани, сообщается на сайте польского МИД 22 октября.

В соответствии с этим решением дипломатический персонал консульства «будет считаться нежелательными лицами на территории Республики Польша», заявили в министерстве.

В МИД добавили, что недавно во Вроцлаве, который входит в район работы консульства, произошла «попытка диверсии, инспирированная деятельностью иностранной разведки». Министерство не привело другие подробности о случившемся.

В заявлении польского ведомства говорится, что, по информации спецслужб, «Российская Федерация ведет против Польши гибридную войну», устраивает кибератаки, а также атакует восточную границу.

«Мы требуем прекратить гибридную войну против Польши и ее союзников. Если она продолжится, мы оставляем за собой право предпринять дальнейшие решительные действия», — заявил глава МИД Польши (цитата по сообщению телеканала TVP Info).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение властей Польши, сообщила РИА Новости: «На очередной враждебный шаг дадим болезненный ответ».

В Польше работают четыре дипломатических представительства России — посольство в Варшаве, консульства в Гданьске, Кракове и Познани. В России также работают четыре диппредставительства Польши — посольство в Москве, консульства в Петербурге, Калининграде и Иркутске.

Власти Польши в марте 2022 года выдворили из страны 45 российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже под дипломатическим прикрытием. Россия в ответ выслала 45 польских дипломатов.

В странах Европы регулярно происходят различные диверсии, к которым, по версии европейских властей, могут быть причастны российские агенты.

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