Россия объявила о высылке 45 польских дипломатов

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Россия решила выслать 45 сотрудников польской дипмиссии и генконсульств в качестве ответного шага на аналогичные действия Варшавы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление МИД РФ.

Речь идет о сотрудниках посольства Польши в Москве, а также польских генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге.

Объявленным персонами нон грата дипломатам надлежит покинуть Россию до конца дня 13 апреля.

Польша 23 марта объявила о высылке 45 российских дипломатов из-за «деятельности, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях». По мнению польских спецслужб, они занимались шпионажем.

С начала апреля, после того, как стало известно о массовом убийстве жителей Бучи, совершенном в то время, когда этот украинский город занимали российские войска, персонами нон грата были объявлены более 200 российских дипломатов. Европейские страны продолжают высылать сотрудников российских посольств, в частности 8 апреля о высылке двух россиян, работавших в посольстве, объявила Финляндия.

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