Польша решила выслать более 40 российских дипломатов
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Польша до конца дня объявит о высылке более 40 российских дипломатов. Об этом пишет издание Onet со ссылкой на источники.
Дипломаты будут высланы в связи с «деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях». По мнению польских спецслужб, они занимались шпионажем.
Официальный представитель Агентства внутренней безопасности Польши подтвердил, что ведомство обратилось в МИД страны с требованием выслать 45 человек, сообщает РИА Новости.
Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши.
Всего в российской дипмиссии в Польше работает более 50 дипломатов.