Польша решила выслать более 40 российских дипломатов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Польша до конца дня объявит о высылке более 40 российских дипломатов. Об этом пишет издание Onet со ссылкой на источники.

Дипломаты будут высланы в связи с «деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях». По мнению польских спецслужб, они занимались шпионажем.

Официальный представитель Агентства внутренней безопасности Польши подтвердил, что ведомство обратилось в МИД страны с требованием выслать 45 человек, сообщает РИА Новости.

Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши.

Всего в российской дипмиссии в Польше работает более 50 дипломатов.

Читайте также

Война Двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь