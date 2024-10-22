Российские военные демонстрируют западную технику, которую они захватили в Украине. Фотографии

Власти и Украины, и России неоднократно объявляли о захвате военной техники противника в качестве трофеев. Эту технику показывают на выставках в обеих странах — по городам России, например, ездил агитпоезд, вооружения противника демонстрировали на Поклонной горе в Москве и на Крещатике в Киеве. Непосредственно на поле боя такую технику используют ограничено — из-за нехватки запчастей, боеприпасов и обученного персонала. Однако некоторые «трофеи» российские войска применяют по назначению, а не только как экспонаты или образцы для изучения. Государственное агентство ТАСС опубликовало фотографии ремонтно-эвакуационной машины M88A1, разработанной в США на основе танка М60. Такая машина предназначена для эвакуации с поля боя сломавшихся или подбитых танков и другой бронетехники для ее ремонта. Снимки M88A1 и американского бронетранспортера MaxxPro были сделаны 12 октября 2024 года на территории Луганской области, неподконтрольной властям Украины.

Ремонтно-эвакуационная машина M88A1 Александр Река / ТАСС / Profimedia

Ремонтно-эвакуационная машина M88A1 — вид изнутри Александр Река / ТАСС / Profimedia

Ремонтно-эвакуационная машина M88A1 Александр Река / ТАСС / Profimedia

Бронетранспортер MaxxPro Александр Река / ТАСС / Profimedia

Российский военные в бронетранспортере MaxxPro Александр Река / ТАСС / Profimedia

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