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На Поклонной горе — выставка «трофейной техники». Утверждается, что ее захватили в боях в Украине

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На Поклонной горе с 1 мая показывают технику, захваченную, как утверждается, в боях в Украине. В экспозиции — 32 образца военной техники, в основном, стоящей на вооружении у стран-членов НАТО, а также стрелковое оружие, беспилотники и мины. Российские государственные агентства сообщали, что перед открытием выставки выстроилась очередь из десятков человек, желающих попасть на нее. Выставка будет идти месяц.
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