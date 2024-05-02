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новости
На Поклонной горе — выставка «трофейной техники». Утверждается, что ее захватили в боях в Украине
1 минута
13:20, 2 мая 2024
На Поклонной горе с 1 мая показывают технику, захваченную, как утверждается, в боях в Украине. В экспозиции — 32 образца военной техники, в основном, стоящей на вооружении у стран-членов НАТО, а также стрелковое оружие, беспилотники и мины. Российские государственные агентства
сообщали
, что перед открытием выставки выстроилась очередь из десятков человек, желающих попасть на нее. Выставка будет идти месяц.
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