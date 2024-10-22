Украинские беспилотники атаковали два спиртзавода в Тульской области и один в Тамбовской

Украинские беспилотники в ночь на 22 октября атаковали два спиртзавода в Тульской области, один в Тамбовской и промышленное предприятие в Воронежской области.

В Тульской области при атаке беспилотников были повреждены помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Тамбовской области произошел взрыв на предприятии «Биохим» в городе Рассказово, сообщил глава региона Максим Егоров. Причиной взрыва, по его словам, предположительно, стал беспилотник. Пострадавших нет, пожар, возникший при взрыве, потушили спустя час. Об ущербе Егоров не сообщил. Предприятие «Биохим» производит спирт и «продукцию, имеющую стратегическое значение для государства».

В Воронежской области сбитый беспилотник, по словам губернатора Александра Гусева, упал на здание цеха промышленного предприятия. Пострадавших нет. На одном этаже здания возник небольшой пожар. Какое предприятие было атаковано и чем оно занимается, Гусев не уточнил.

Всего в течение ночи над российскими регионами было сбито 18 украинских беспилотников, отчитались в Минобороны России. 11 дронов были уничтожены над Брянской областью, три — над Белгородской, два — над Курской и по одному над Тульской и Орловской областями. Об атаке дронов в Тамбовской области Минобороны не сообщило.

В Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. В Орловской области, по словам губернатора Андрея Клычкова, пострадавших и повреждений при атаке также нет. Главы Курской и Белгородской областей о последствиях атак не сообщали.