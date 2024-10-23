Командир «Ахмата» заявил, что российские военные совершили 187 преступлений в Курской области

Министерство внутренних дел Курской области зафиксировало 187 преступлений, которые совершили в регионе российские военные, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью Z-блогеру Максиму Калашникову.

Я нахожусь сейчас на курском направлении. Я сразу же сходил к начальнику УМВД Курской области [Виктору Косареву] и задал ему в лоб вопрос: «Какие у вас проблемы с „Ахматом“ как только я сюда зашел?». Он улыбнулся и сказал: «У нас на территории совершено 187 преступлений военными. Это убийства, изнасилования, другое, другое. Ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразделения „Ахмат“».

Так Алаудинов ответил на вопрос доходили ли до него слухи о «неподобающем поведении» бойцов «Ахмата» в тылу, отмечает издание «Агентство», обратившее внимание на запись интервью.

За какой период российские военные совершили эти преступления, командир «Ахмата» не уточнил.

Алаудинов заявлял, что приехал в Курскую область 7 августа — вскоре после того, как украинские войска начали операцию в регионе. С тех пор он стал одним из основных комментаторов наступления ВСУ в Курской области среди российских военных.

Российские власти не сообщали о преступлениях военных РФ в Курской области, где продолжается операция ВСУ. В середине августа местные паблики публиковали видео, на котором люди в военной форме грабят магазин сотовой связи в поселке Глушково. Советник губернатора Курской области, «военкор» Роман Алехин косвенно подтвердил, что на записи российские военные из Чечни. Издание «Агентство» идентифицировало одного из мародеров с видео как «кадыровца».

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Что происходит в зоне боевых действий в Курской области

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