В Германии россиянину предъявили обвинения в убийстве двух украинцев. Он сделал это, так как «почувствовал себя уязвленным в своей национальной гордости», считает прокуратура

Генпрокуратура Германии предъявила официальные обвинения в убийстве двух украинских военнослужащих 57-летнему гражданину России, много лет проживающему в Баварии. Об этом пишет Deutsche Welle.

Об убийстве немецкие СМИ писали еще в апреле, однако тогда мотивы преступника не были ясны.

По версии, которую теперь озвучило следствие, обвиняемый и убитые были поверхностно знакомы друг с другом. В день убийства они все вместе распивали алкоголь и поссорились из-за войны в Украине.

Как считает прокуратура, россиянин по ходу спора «почувствовал себя уязвленным в своей национальной гордости» и пришел к выводу, что «его враждебные чувства в отношении украинских военных» являются обоснованными. Тогда он пошел к себе домой, взял нож, вернулся и зарезал украинцев.

Убитые украинцы (им было 23 и 36 лет) находились в Германии на реабилитации после полученных на войне ранений — незадолго до этого они были прооперированы в клинике города Мурнау, специализирующейся на травматологической помощи пострадавшим в результате несчастных случаев.