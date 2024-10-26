Российские войска нанесли ракетный удар по жилым домам в Днепре. Погибли две женщины и ребенок

Три человека погибли и 19 получили ранения в результате российской ракетной атаки по Днепру в ночь на 26 октября, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

По его словам, войска РФ нанесли удары сразу по нескольким районам. В результате был разрушен жилой двухэтажный дом и гараж, повреждены еще 13 многоквартирных и два частных дома, больница и 30 автомобилей.

Погибли две женщины и ребенок. Из 19 пострадавших четверо — дети. Восемь человек госпитализированы.

Лысак сообщил, что российские войска также нанесли удары дронами и артиллерией по Никополю и Марганецкой общине, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура. Пострадавших нет.

В ночь на 26 октября военные РФ также атаковали Киев. Российский беспилотник врезался в 25-этажный жилой дом в Соломенском районе украинской столицы. В здании начался пожар, были повреждены квартиры на 17-19 этажах. В результате погиб один человек — девочка 2009 года рождения. Еще пять человек получили ранения.

В Киевской области в ходе атаки беспилотников погибла женщина 1968 года рождения. Также ранен 13-летний подросток. В результате падения обломков сбитых дронов повреждены один многоквартирный и 15 частных домов, три магазина, три автомобиля, линия электропередач.