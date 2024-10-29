Обвиняемого в убийстве бывшего командира подлодки из Краснодара приговорили к 25 годам заключения

Краснодарский краевой суд приговорил к 25 годам заключения Сергея Денисенко, которого обвинили в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре, капитана второго ранга запаса Станислава Ржицкого, сообщили в пресс-службе судов региона.

Первые пять лет Денисенко должен будет провести в тюрьме (наиболее строгий режим содержания заключенных), остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Также суд назначил штраф в размере 500 тысяч рублей и взыскал с Денисенко пять миллионов рублей в пользу отца убитого.

Денисенко вменили статьи об убийстве (пункты «б», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК), незаконном хранении оружия (часть 4 статьи 222 УК) и госизмене (275 УК).

По версии обвинения, Денисенко в октябре 2022 года завербовали украинские спецслужбы и отправили в Россию. Он прибыл в Краснодар и начал следить за Ржицким. В марте 2023 года, как отмечает суд, Денисенко получил российское гражданство. Сам Денисенко в ходе следствия, пишет «Коммерсант», заявил, что совершил преступление вынужденно, под давлением украинских спецслужб, которые угрожали ему и его семье.

Гособвинение просило для Сергея Денисенко 25 лет колонии строгого режима. Вину он признал еще на этапе следствия.

Заместитель начальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислав Ржицкий был застрелен 10 июля 2023 года во время пробежки в парке. На следующий день полиция задержала подозреваемого в убийстве Сергея Денисенко. Суд арестовал его, а Следственный комитет предъявил обвинение в умышленном убийстве и незаконном обороте оружия. Тогда же СК сообщал, что Денисенко признал вину в убийстве. Российские анонимные телеграм-каналы писали, что Денисенко — уроженец Сумской области и бывший президент Федерации шотокан карате-до Украины.

Ржицкий в прошлом был командиром подлодки «Краснодар». Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что с этой подлодки под командованием Ржицкого наносились ракетные удары по Украине — в частности, по Виннице в июле 2022 года, когда погибли 27 человек. Однако упоминания Ржицкого в качестве командира подлодки встречаются в СМИ только до 2020 года, а его отец рассказывал, что сын подал рапорт на увольнение из вооруженных сил в декабре 2021 года и не участвовал в войне в Украине. Близкий друг Ржицкого Сергей Гайнулин также рассказывал телеканалу «Дождь», что тот уволился из вооруженных сил еще до начала войны в Украине. «Коммерсант» пишет, что после ухода в отставку в конце 2021 года Ржицкий работал в мэрии Краснодара.

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