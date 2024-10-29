Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания. Он заявил, что России нужно иметь готовые к применению ядерные силы

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи тренировку сил ядерного сдерживания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как передает «Интерфакс», Путин заявил, что «учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы». При этом он отметил, что Москва подтверждает позицию, что применение ядерного оружия остается «крайней мерой обеспечения безопасности».

«Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно „ядерная триада“ продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности», — сказал он.

Путин также сказал, что на учениях будет отрабатываться действия должностных лиц по применению ядерного оружия с практическими пусками.

По словам президента РФ, Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на уровне «необходимой достаточности», пишет ТАСС.

Год назад, 25 октября 2023 года, пресс-служба Кремля также сообщала, что Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания. В рамках тренировки с космодрома в Плесецке был выполнен пуск межконтинентальной ракеты «Ярс» по полигону на Камчатке, а из акватории Баренцева моря с атомной подлодки «Тула» произвели пуск ракеты «Синева». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тренировка сил стратегического сдерживания, которую посетил Владимир Путин, носила плановый характер. «Они регулярно проводятся», — говорил Песков.

В сентябре нынешнего года Путин предложил обновить основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара «агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства», а также массированную воздушную атаку неядерными средствами, в том числе беспилотниками. В Кремле тогда заявили, что это нужно считать «определенным сигналом» для Запада.

Читайте также

В Кремле заявили, что обновление ядерной доктрины — это «сигнал» для Запада. В чем смысл этого «сигнала»? Путин продолжает заниматься «ядерным шантажом»? Отвечает эксперт по проблемам разоружения Павел Подвиг

Читайте также

В Кремле заявили, что обновление ядерной доктрины — это «сигнал» для Запада. В чем смысл этого «сигнала»? Путин продолжает заниматься «ядерным шантажом»? Отвечает эксперт по проблемам разоружения Павел Подвиг