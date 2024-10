The New York Times: Зеленский в секретном приложении к «плану победы» попросил у Запада ракеты «Томагавк»

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из секретных пунктов «плана победы», представленного странам Запада в сентябре-октябре, запросил у союзников крылатые ракеты большой дальности «Томагавк». Об этом сообщила 29 октября газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, об этом говорится в тайном приложении пункта плана, известного как «Сдерживание». Собеседник NYT назвал требование Зеленского «абсолютно невыполнимым».

Дальность полета ракет «Томагавк» превышает 2400 километров, что в семь раз превышает дальность ракет ATACMS, которые США предоставили Украине в 2024 году.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре-октябре представил свой «план победы» союзникам в США и странах Европы, а также жителям Украины. Среди пунктов плана — приглашение Украины в НАТО, усиление Вооруженных сил Украины, «неядерное сдерживание» России и снятие запрета на удары западными ракетами по целям в РФ.

Власти США посчитали план Зеленского «провальной затеей», заявил изданию The Economist высокопоставленный украинский чиновник. Американские чиновники заявили The New York Times, что план нереалистичен и почти полностью зависит от западной помощи. Ни одна из крупных стран не поддержала приглашение Украины в НАТО до окончания войны, а также не согласилась разрешить Украине наносить западными ракетами удары по военным объектам в России.

Один из пунктов «плана победы» Зеленского — «неядерное сдерживание» России. Что это значит? По мнению аналитиков, это может быть как отправка войск НАТО, так и производство баллистических ракет в Украине (что снимает ограничения Запада на их использование)

