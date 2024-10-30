Владимир Зеленский подтвердил в интервью европейским СМИ, что Украина в секретном приложении к «плану победы» запросила у стран Запада дальнобойные крылатые ракеты «Томагавк» для сдерживания России.

Во время беседы с журналистами президент Украины упрекнул США в том, что информация об этом секретном запросе попала в СМИ.

«Вы видите, что происходит сейчас в медиа: они говорят, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как „Томагавк“ и тому подобное. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального», — заявил президент Украины.

О том, что Зеленский в секретном приложении к «плану победы» попросил у союзников ракеты «Томагавк», 29 октября сообщила газета The New York Times, сославшись на информацию источников. Высокопоставленный американский чиновник заявил изданию, что это «абсолютно невыполнимое» требование.

«План победы», представленный Зеленским в сентябре-октябре, предполагает приглашение Украины в НАТО, поддержку ее Вооруженных сил со стороны Запада, «неядерное сдерживание» России и снятие запрета на удары западными ракетами по целям в РФ. Союзники Украины не поддержали приглашение Украины в НАТО, пока идет война, как и удары западным оружием по целям в России.

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