На Noize MC составили протокол о «дискредитации» российской армии. Он уехал из России после начала войны

МВД России по Тверскому району Москвы составило административный протокол о «дискредитации» армии РФ в отношении рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев), сообщает 29 октября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Протокол зарегистрирован в Тверском районном суде Москвы, сообщили агентству в суде. В чем именно обвиняют Noize MC, не уточняется.

На момент публикации рэпер не комментировал сообщения о составленном административном протоколе.

Noize MC неоднократно высказывался против полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В 2022 году он уехал из России. Минюст РФ в ноябре 2022-го объявил музыканта «иностранным агентом».

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