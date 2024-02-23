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«Перелетные жужжат беспилотники, дрожат над сонными детьми потолки укрытий» Noize MC выпустил клип ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине. На кадрах — разрушенный Ирпень

Источник: Meduza

Российский музыкант Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал видео на новую песню «Open Air». В основу клипа легли кадры, снятые в Ирпене под Киевом в апреле 2022 года, то есть вскоре после отступления российских войск из Киевской области.

По словам артиста, на создание песни его вдохновили воспоминания о музыкальном фестивале MRPL City Fest, который проходил в Мариуполе. Noize MC подчеркнул, что премьера песни приурочена к двухлетней годовщине «преступной, захватнической полномасштабной войной, развязанной путинским режимом против Украины».

Noize MC

Аудиоверсия песни доступна на «Яндекс.Музыке», Apple Music, Spotify и других платформах.

Помнишь, мы стояли в первом ряду?

Впились ограждения в животы.

Я боялся, что в толпе тебя не найду.

Поворачиваю голову — вот и ты.

И ты кричишь: «Это круче, чем в том году!»

А я тебе в ответ: «Я на прошлом не был!»

Надеюсь, после смерти я попаду

На тот летний фестиваль под открытым небом.

Помнишь, они сразу зашли с хитов?

Весь сет-лист — боевики и адское мясо.

Я в записи их долго слушать не мог потом —

Пресноват вокал, маловато баса.

Я хочу вернуться опять туда,

В мошпите потерять телефон и кеды.

Я хочу остаться там навсегда.

Жалко, что не вышло дожить до лета.

Заржавели по весне в поле лепестки

Да в росе все по утру растяжек нити

Перелетные жужжат беспилотники

Дрожат над сонными детьми потолки укрытий

Помнишь, как секьюрити развели,

Типа мы технический персонал?

Ты так того охранника разозлил —

Он тогда тебе чуть в будку не насовал.

Я бы ни за что тебя не пустил,

И уж точно на их месте нам не поверил.

Это ж надо было чушь такую нести —

Типа мы забыли бейджи в отеле.

Помнишь, как в гримерку к ним ворвались

И тоже им с порога пургу затерли?

С вилкой над едой застыл вокалист,

И слушал нас с куском, увязнувшим в горле.

Я считаю, Оскаров нужно дать

Нам за то, что на наш бред все велись так долго.

Жаль, я своего не смогу забрать —

Пусть оба у тебя постоят на полке.

Заржавели по весне в поле лепестки

Да в росе все по утру растяжек нити

Перелётные жужжат беспилотники

Дрожат над сонными детьми потолки укрытий

Noize MC о песне и клипе «Open Air»

Ирпень, улица Тургеневская, дом 90А, апрель 2022-го. Это видео снял мой друг Сергей из Одессы. Обычно в музыкальных клипах картинка иллюстрирует заранее написанный трек. Но в этот раз случилось противоположное: я сочинил песню под изначально существовавший видеоряд. Поэтому строчка про фестиваль под открытым небом звучит ровно в тот момент, когда зритель обнаруживает, что действие происходит не внутри комнаты, а бит вступает именно тогда, когда в кадре появляются барабаны и т. д.

Этот сингл вдохновлен воспоминаниями о замечательном фестивале MRPL City Fest. И, конечно же, преступной, захватнической полномасштабной войной, развязанной путинским режимом против Украины два года назад — бессмысленной и циничной бойней, продолжающей каждый день уносить многочисленные жизни ни в чем не повинных людей и калечащей десятки миллионов судеб прямо сейчас.

В аудиоверсии песни есть еще один куплет. Мое безграничное уважение всем, кто борется с рашизмом.

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