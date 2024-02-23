Российский музыкант Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал видео на новую песню «Open Air». В основу клипа легли кадры, снятые в Ирпене под Киевом в апреле 2022 года, то есть вскоре после отступления российских войск из Киевской области.

По словам артиста, на создание песни его вдохновили воспоминания о музыкальном фестивале MRPL City Fest, который проходил в Мариуполе. Noize MC подчеркнул, что премьера песни приурочена к двухлетней годовщине «преступной, захватнической полномасштабной войной, развязанной путинским режимом против Украины».

Noize MC

Аудиоверсия песни доступна на «Яндекс.Музыке», Apple Music, Spotify и других платформах.

Помнишь, мы стояли в первом ряду? Впились ограждения в животы. Я боялся, что в толпе тебя не найду. Поворачиваю голову — вот и ты. И ты кричишь: «Это круче, чем в том году!» А я тебе в ответ: «Я на прошлом не был!» Надеюсь, после смерти я попаду На тот летний фестиваль под открытым небом. Помнишь, они сразу зашли с хитов? Весь сет-лист — боевики и адское мясо. Я в записи их долго слушать не мог потом — Пресноват вокал, маловато баса. Я хочу вернуться опять туда, В мошпите потерять телефон и кеды. Я хочу остаться там навсегда. Жалко, что не вышло дожить до лета. Заржавели по весне в поле лепестки Да в росе все по утру растяжек нити Перелетные жужжат беспилотники Дрожат над сонными детьми потолки укрытий Помнишь, как секьюрити развели, Типа мы технический персонал? Ты так того охранника разозлил — Он тогда тебе чуть в будку не насовал. Я бы ни за что тебя не пустил, И уж точно на их месте нам не поверил. Это ж надо было чушь такую нести — Типа мы забыли бейджи в отеле. Помнишь, как в гримерку к ним ворвались И тоже им с порога пургу затерли? С вилкой над едой застыл вокалист, И слушал нас с куском, увязнувшим в горле. Я считаю, Оскаров нужно дать Нам за то, что на наш бред все велись так долго. Жаль, я своего не смогу забрать — Пусть оба у тебя постоят на полке. Заржавели по весне в поле лепестки Да в росе все по утру растяжек нити Перелётные жужжат беспилотники Дрожат над сонными детьми потолки укрытий

Noize MC о песне и клипе «Open Air»

Ирпень, улица Тургеневская, дом 90А, апрель 2022-го. Это видео снял мой друг Сергей из Одессы. Обычно в музыкальных клипах картинка иллюстрирует заранее написанный трек. Но в этот раз случилось противоположное: я сочинил песню под изначально существовавший видеоряд. Поэтому строчка про фестиваль под открытым небом звучит ровно в тот момент, когда зритель обнаруживает, что действие происходит не внутри комнаты, а бит вступает именно тогда, когда в кадре появляются барабаны и т. д.

Этот сингл вдохновлен воспоминаниями о замечательном фестивале MRPL City Fest. И, конечно же, преступной, захватнической полномасштабной войной, развязанной путинским режимом против Украины два года назад — бессмысленной и циничной бойней, продолжающей каждый день уносить многочисленные жизни ни в чем не повинных людей и калечащей десятки миллионов судеб прямо сейчас.

В аудиоверсии песни есть еще один куплет. Мое безграничное уважение всем, кто борется с рашизмом.

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