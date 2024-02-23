«Перелетные жужжат беспилотники, дрожат над сонными детьми потолки укрытий» Noize MC выпустил клип ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине. На кадрах — разрушенный Ирпень
Российский музыкант Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал видео на новую песню «Open Air». В основу клипа легли кадры, снятые в Ирпене под Киевом в апреле 2022 года, то есть вскоре после отступления российских войск из Киевской области.
По словам артиста, на создание песни его вдохновили воспоминания о музыкальном фестивале MRPL City Fest, который проходил в Мариуполе. Noize MC подчеркнул, что премьера песни приурочена к двухлетней годовщине «преступной, захватнической полномасштабной войной, развязанной путинским режимом против Украины».
Аудиоверсия песни доступна на «Яндекс.Музыке», Apple Music, Spotify и других платформах.
Помнишь, мы стояли в первом ряду?
Впились ограждения в животы.
Я боялся, что в толпе тебя не найду.
Поворачиваю голову — вот и ты.
И ты кричишь: «Это круче, чем в том году!»
А я тебе в ответ: «Я на прошлом не был!»
Надеюсь, после смерти я попаду
На тот летний фестиваль под открытым небом.
Помнишь, они сразу зашли с хитов?
Весь сет-лист — боевики и адское мясо.
Я в записи их долго слушать не мог потом —
Пресноват вокал, маловато баса.
Я хочу вернуться опять туда,
В мошпите потерять телефон и кеды.
Я хочу остаться там навсегда.
Жалко, что не вышло дожить до лета.
Заржавели по весне в поле лепестки
Да в росе все по утру растяжек нити
Перелетные жужжат беспилотники
Дрожат над сонными детьми потолки укрытий
Помнишь, как секьюрити развели,
Типа мы технический персонал?
Ты так того охранника разозлил —
Он тогда тебе чуть в будку не насовал.
Я бы ни за что тебя не пустил,
И уж точно на их месте нам не поверил.
Это ж надо было чушь такую нести —
Типа мы забыли бейджи в отеле.
Помнишь, как в гримерку к ним ворвались
И тоже им с порога пургу затерли?
С вилкой над едой застыл вокалист,
И слушал нас с куском, увязнувшим в горле.
Я считаю, Оскаров нужно дать
Нам за то, что на наш бред все велись так долго.
Жаль, я своего не смогу забрать —
Пусть оба у тебя постоят на полке.
Заржавели по весне в поле лепестки
Да в росе все по утру растяжек нити
Перелётные жужжат беспилотники
Дрожат над сонными детьми потолки укрытий
Noize MC о песне и клипе «Open Air»
Ирпень, улица Тургеневская, дом 90А, апрель 2022-го. Это видео снял мой друг Сергей из Одессы. Обычно в музыкальных клипах картинка иллюстрирует заранее написанный трек. Но в этот раз случилось противоположное: я сочинил песню под изначально существовавший видеоряд. Поэтому строчка про фестиваль под открытым небом звучит ровно в тот момент, когда зритель обнаруживает, что действие происходит не внутри комнаты, а бит вступает именно тогда, когда в кадре появляются барабаны и т. д.
Этот сингл вдохновлен воспоминаниями о замечательном фестивале MRPL City Fest. И, конечно же, преступной, захватнической полномасштабной войной, развязанной путинским режимом против Украины два года назад — бессмысленной и циничной бойней, продолжающей каждый день уносить многочисленные жизни ни в чем не повинных людей и калечащей десятки миллионов судеб прямо сейчас.
В аудиоверсии песни есть еще один куплет. Мое безграничное уважение всем, кто борется с рашизмом.