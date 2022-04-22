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Российский рэпер Noize MC (Иван Алексеев) представил новую песню «Аусвайс», написанную под впечатлением от войны в Украине. Музыкант исполнил ее на благотворительном концерте «Голоса мира» («Voices of Peace») в Варшаве 21 апреля.

Предваряя композицию, он сказал следующее:

Бывают песни, которые из тебя вылезают, как будто тебя тошнит и ты блюешь. И такая песня появилась у меня вчера. Мнение моих друзей и близких разделились: кто-то говорит, что это важная и нужная вещь. И я сам так считаю. Кто-то считает, что констатация вины и бессилия не может никому помочь и является разрушительной вещью. Простите меня, пожалуйста, если кому-то от этого станет плохо — просто не могу держать это в себе. Поймите одну простую вещь: в этой песне я обращаюсь к себе, хотя говорю слово «ты».

Проект Ne2Da. Noize MC

Текст песни «Аусвайс»:

Собаки, хозяевами брошенные, выкормят щенят,

После того как мне, скуля, клыками ребра оголят.

На этом кладбище не будет ни гвоздик, ни хризантем:

Это не смерть, а потенциально неприемлемый контент.

Не обеляй себя — ты тоже виноват:

В твоем аусвайсе — мультивиза в вечный ад.

И мы поныряем тут с тобой в одном котле,

Бурля пузырями, побеседуем о зле —

Ты тоже в их числе…

Руками связанными за спиною «Peace» не показать.

Меня убивает чей-то муж, и чей-то сын, и чей-то зять.

Я ненавидел вас недолго, но мне хватит навсегда.

Мое последнее желание — вас с собой забрать сюда.

Не обеляй себя — ты тоже виноват:

В твоем аусвайсе — мультивиза в вечный ад.

И мы поныряем тут с тобой в одном котле,

Бурля пузырями, побеседуем о зле —

Ты тоже в их числе…

В бомбоубежище ребенок издает последний писк.

Ты все обдумал, взвесил факторы и не пошел на риск:

Сытую жопу на теплом диване убаюкивает ложь —

Ты должен много больше, чем когда-нибудь вернешь.

Не обеляй себя — ты тоже виноват:

В твоем аусвайсе — мультивиза в вечный ад.

И мы поныряем тут с тобой в одном котле,

Бурля пузырями, побеседуем о зле —

Ты тоже в их числе…

В начале апреля Noize MC и Монеточка организовали серию благотворительных концертов «Голоса мира» в поддержку украинских беженцев. Музыканты уже выступили в Риге и Вильнюсе, а после Варшавы дадут концерты в Праге (23 апреля), Берлине (25 апреля), Таллине (5 мая), Хельсинки (8 мая), Стокгольме (11 мая) и Осло (13 мая). В рамках выступлений уже собраны более 200 тысяч евро, которые будут перечислены фонду Fundacja Siepomaga.

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Фото на обложке: Гавриил Григоров / ТАСС