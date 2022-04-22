«Не обеляй себя, ты тоже виноват. В твоем аусвайсе — мультивиза в вечный ад» Noize MC спел о коллективной вине за войну
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Российский рэпер Noize MC (Иван Алексеев) представил новую песню «Аусвайс», написанную под впечатлением от войны в Украине. Музыкант исполнил ее на благотворительном концерте «Голоса мира» («Voices of Peace») в Варшаве 21 апреля.
Предваряя композицию, он сказал следующее:
Бывают песни, которые из тебя вылезают, как будто тебя тошнит и ты блюешь. И такая песня появилась у меня вчера. Мнение моих друзей и близких разделились: кто-то говорит, что это важная и нужная вещь. И я сам так считаю. Кто-то считает, что констатация вины и бессилия не может никому помочь и является разрушительной вещью. Простите меня, пожалуйста, если кому-то от этого станет плохо — просто не могу держать это в себе. Поймите одну простую вещь: в этой песне я обращаюсь к себе, хотя говорю слово «ты».
Текст песни «Аусвайс»:
Собаки, хозяевами брошенные, выкормят щенят,
После того как мне, скуля, клыками ребра оголят.
На этом кладбище не будет ни гвоздик, ни хризантем:
Это не смерть, а потенциально неприемлемый контент.
Не обеляй себя — ты тоже виноват:
В твоем аусвайсе — мультивиза в вечный ад.
И мы поныряем тут с тобой в одном котле,
Бурля пузырями, побеседуем о зле —
Ты тоже в их числе…
Руками связанными за спиною «Peace» не показать.
Меня убивает чей-то муж, и чей-то сын, и чей-то зять.
Я ненавидел вас недолго, но мне хватит навсегда.
Мое последнее желание — вас с собой забрать сюда.
Не обеляй себя — ты тоже виноват:
В твоем аусвайсе — мультивиза в вечный ад.
И мы поныряем тут с тобой в одном котле,
Бурля пузырями, побеседуем о зле —
Ты тоже в их числе…
В бомбоубежище ребенок издает последний писк.
Ты все обдумал, взвесил факторы и не пошел на риск:
Сытую жопу на теплом диване убаюкивает ложь —
Ты должен много больше, чем когда-нибудь вернешь.
Не обеляй себя — ты тоже виноват:
В твоем аусвайсе — мультивиза в вечный ад.
И мы поныряем тут с тобой в одном котле,
Бурля пузырями, побеседуем о зле —
Ты тоже в их числе…
В начале апреля Noize MC и Монеточка организовали серию благотворительных концертов «Голоса мира» в поддержку украинских беженцев. Музыканты уже выступили в Риге и Вильнюсе, а после Варшавы дадут концерты в Праге (23 апреля), Берлине (25 апреля), Таллине (5 мая), Хельсинки (8 мая), Стокгольме (11 мая) и Осло (13 мая). В рамках выступлений уже собраны более 200 тысяч евро, которые будут перечислены фонду Fundacja Siepomaga.
Фото на обложке: Гавриил Григоров / ТАСС