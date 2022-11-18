Минюст объявил «иноагентами» Нойза МС, Ирину Шихман и Михаила Светова
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Министерство юстиции РФ включило в список физлиц-«иноагентов» музыканта Ивана Алексеева (Noize MC), журналистку Ирину Шихман, сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина, политика Михаила Светова.
Также в реестр попали блогер Руслан Карпук (более известен как Руслан Левиев, аналитик и создатель Conflict Intelligence Team), создатель движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев, правозащитница Олимпиада Усанова.
Всем им ведомство вменяет «осуществление политической деятельности» и получение финансирования из Украины.
В реестр СМИ-«иноагентов» Минюст добавил главреда «Татарской газеты» Ирека Биккинина и главреда Republic Дмитрия Колезева.