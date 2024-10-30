ВТБ запустил льготную ипотеку на оккупированных территориях Украины

ВТБ открыл прием заявок на льготную ипотеку на территориях самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

Ставка по льготной ипотеке составит 2%. Такие условия будут доступны при покупке первичного жилья в ЛНР и ДНР.

Управляющий ВТБ на аннексированных территориях Виктор Шип рассказал, что льготные кредиты также планируется предложить на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей после того, как там начнется строительство жилья.

В ВТБ пояснили, что ставка 2% годовых будет оставаться на весь срок договора. Первый взнос составит 10,1% от стоимости жилья, сумма кредита может достигать шести миллионов рублей.

В августе 2024 года в ВТБ сообщали о запуске ипотеки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. На первом этапе жилищные кредиты стали доступны в рамках базовых ипотечных программ ВТБ. В сентябре банк объявил, что меняет условия по рыночной ипотеке, базовая ставка повысится на 1,5 процентных пункта. Кредиты на покупку квартир будут доступны от 22% годовых в связи с ростом ключевой ставки.

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