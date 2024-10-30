Financial Times: Москва и Киев «предварительно обсуждают» приостановку ударов по энергетическим объектам

Россия и Украина ведут «предварительные обсуждения» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга, сообщила Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. По словам собеседников газеты, Киев пытается возобновить переговоры при посредничестве Катара.

Один из источников Financial Times заявил, что речь идет об «очень ранних обсуждениях о потенциальном возобновлении [переговоров]».

Бывший высокопоставленный кремлевский чиновник, осведомленный о переговорах, сказал FT, что президент России Владимир Путин вряд ли согласится на какую-либо сделку до тех пор, пока российские войска не вытеснят ВСУ из Курской области. В свою очередь высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев планирует продолжать наносить удары по целям в России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, чтобы вынудить Москву начать переговоры.

Украинские чиновники рассказали FT, что осенью 2023 года Киев и Москва пришли к «негласному соглашению» не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. В результате Россия воздержалась от крупномасштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины той зимой. После того, как Киев возобновил атаки беспилотников на российские нефтяные объекты, Москва посчитала соглашение нарушенным, отмечают собеседники издания.

Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение взаимных атак России и Украины на объекты энергетики друг друга может стать первым шагом на пути к мирным переговорам.

По информации The Washington Post, Россия и Украина в августе 2024 года планировали направить в столицу Катара Доху делегации для начала переговоров об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры с обеих сторон. Предполагалось, что катарские дипломаты отдельно встретятся с украинской и российской делегациями — и помогут им найти компромисс. Однако переговоры были сорваны из-за наступления ВСУ в Курской области, утверждала газета.

Секретарь Совбеза РФ и бывший министр обороны Сергей Шойгу говорил, что Путин до наступления ВСУ в Курской области поддержал предложение Турции отказаться от ударов по объектам энергетики, но Украина не согласилась на такие договоренности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Шойгу, заявил, что «никаких четких договоренностей не было».

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