Зеленский: взаимный отказ России и Украины от ударов по объектам энергетики стал бы «значительным шагом» к мирным переговорам

Прекращение взаимных атак России и Украины на объекты энергетики друг друга может стать первым шагом на пути к мирным переговорам, заявил Владимир Зеленский.

По его словам, если бы Москва и Киев согласились прекратить удары по энергетической инфраструктуре, это стало бы «значительным шагом» к деэскалации конфликта. Президент Украины считает, что «когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом того, что Россия может быть готова прекратить войну».

«Мы увидели во время первого [мирного] , что решение по энергетической безопасности может быть принято. Другими словами: мы не атакуем их энергетические объекты, они не атакуют наши. Может ли это привести к окончанию горячей фазы войны? Я думаю, да», — сказал Зеленский (цитата по Financial Times).

Российские войска практически с самого начала полномасштабной войны регулярно наносят удары по объектам украинской энергетики, выводя их из строя и вынуждая власти вводить графики потребления электроэнергии в городах. В июне 2024 года Financial Times писал, что в результате российских ударов мощность объектов генерации электроэнергии в Украине упала вдвое по сравнению с довоенным уровнем. Однако затем Минэнерго Украины заявило, что в статье представлена ложная информация с «манипулятивным характером».

Украина, в свою очередь, постоянно атакует беспилотниками российские нефтеперерабатывающие заводы в регионах, стремясь нанести им ущерб и сократить выработку топлива, идущего в том числе на военные нужды. Последствиями атак часто становятся пожары и выход из строя перерабатывающих установок. Например, в начале сентября московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» после атаки украинских беспилотников приостановил работу установки, на которую приходилось около половины общей мощности.

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