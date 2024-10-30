Кремль назвал «вбросом» информацию о переговорах с Украиной об отказе от атак по объектам энергетической инфраструктуры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает, что Москва и Киев ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом соообщает «Интерфакс».

«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реалиям. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, эти вбросы осуществляют, вот такие публикации выпускают», — сказал Песков.

Издание Financial Times 29 октября написало, что Москва и Киев ведут «предварительные обсуждения» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре при посредничестве Катара. Газета подчеркивала, что речь идет об «очень ранних обсуждениях о потенциальном возобновлении [переговоров]».

По информации The Washington Post, Россия и Украина еще в августе 2024 года планировали направить в Катар делегации для начала переговоров об отказе от ударов по энергетическим объектам, однако они были сорваны из-за наступления ВСУ в Курской области.