Кадыров заявил, что при атаки беспилотника в Гудермесе погибли украинские военнопленные. Раньше он утверждал, что жертв и пострадавших нет

В результате атаки украинского беспилотника по зданию на территории Российского университета спецназа в Гудермесе есть жертвы среди пленных военнослужащих ВСУ, утверждает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. НО! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат.

Кадыров не привел каких-либо доказательств своих слов.

Атака беспилотника в Гудермесе произошла утром 29 октября. «Жертв и пострадавших нет», — утверждал Кадыров сразу после атаки.

Источники украинского телеканала «Суспiльне» в украинских спецслужбах подтвердили факт атаки и заявили, что дрон мог быть запущен из Дагестана или Ингушетии.