Кадыров сообщил, что беспилотник атаковал университет спецназа имени Путина в Гудермесе
В Гудермесе утром 29 октября произошла «беспилотная атака с воздуха» по зданию на территории Российского университета спецназа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале
По его словам, в результате атаки загорелась крыша «пустующего здания» на территории университета. Жертв и пострадавших нет, пожар уже потушен, сообщил Кадыров.
Он добавил, что следственные органы расследуют произошедшее и устанавливают причастных к преступлению.
В июле в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждалось, показаны последствия атаки дрона в Шелковском районе Чечни. Вскоре государственная телекомпания «Грозный» со ссылкой на региональное МВД объявила, что «данное происшествие не имеет отношения к Чеченской Республике», а видео назвала «фейком».
Российский университет спецназа в Гудермесе носит имя Владимира Путина. Он был основан в августе 2013 года по инициативе Рамзана Кадырова.