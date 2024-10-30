Руины и разбитая бронетехника на улицах Авдеевки. Как выглядит город, который восемь месяцев назад захватили войска РФ. Фотографии
В середине февраля 2024 года войска РФ после продолжавшихся несколько месяцев боев захватили город Авдеевка в Донецкой области. Вскоре после оккупации российские государственные агентства распространили снимки разрушенного города. В марте в Авдеевку приезжал заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. В августе глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что в Авдеевке начались восстановительные работы, которые проводят российские регионы, «взявшие шефство» над городом. В октябре участник войны с Украиной Артем Жога, ставший полпредом президента в Уральском федеральном округе, заявил, что специалисты из Челябинской области восстановили в Авдеевке два жилых дома. При этом представители ДНР и власти РФ подчеркивали, что «приступить полноценно к восстановительным работам» нельзя из-за близости Авдеевки к линии фронта. Сделанные 26 октября фотографии показывают, как выглядит город после восьми месяцев российской оккупации.