Руины и разбитая бронетехника на улицах Авдеевки. Как выглядит город, который восемь месяцев назад захватили войска РФ. Фотографии

В середине февраля 2024 года войска РФ после продолжавшихся несколько месяцев боев захватили город Авдеевка в Донецкой области. Вскоре после оккупации российские государственные агентства распространили снимки разрушенного города. В марте в Авдеевку приезжал заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. В августе глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что в Авдеевке начались восстановительные работы, которые проводят российские регионы, «взявшие шефство» над городом. В октябре участник войны с Украиной Артем Жога, ставший полпредом президента в Уральском федеральном округе, заявил, что специалисты из Челябинской области восстановили в Авдеевке два жилых дома. При этом представители ДНР и власти РФ подчеркивали, что «приступить полноценно к восстановительным работам» нельзя из-за близости Авдеевки к линии фронта. Сделанные 26 октября фотографии показывают, как выглядит город после восьми месяцев российской оккупации.

Стела на въезде в Авдеевку Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Российский флаг на фоне одного из разрушенных жилых домов Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Руины жилых домов в Авдеевке Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Разбитая бронетехника по-прежнему стоит на улицах города Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Разрушенные жилые дома Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Вывеска с железнодорожного вокзала Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia Поврежденные в результате обстрелов автомобили Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Трамваи, разбитые во время обстрелов и боев за город Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Разбитый танк на фоне коксохимзавода, который был одним из рубежей обороны украинских защитников Авдеевки Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

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