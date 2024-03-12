Сергей Кириенко посетил Авдеевку

Заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко приехал в Авдеевку — город в Донецкой области Украины, захваченный российскими войсками в феврале 2024 года.

О визите Кириенко утром 12 марта сообщил глава ДНР Денис Пушилин, не уточняя, когда именно состоялась поездка. По словам Пушилина, они с Кириенко «осмотрели авдеевский коксохимзавод, пообщались с жителями, передали гуманитарную помощь».

Как выглядит захваченная Авдеевка Авдеевка под российской оккупацией. Первые кадры Семьсот двадцать восьмой день войны. Фотографии

Глава самопровозглашенной ДНР также заявил, что коксохимзавод, который был одним из рубежей обороны украинских защитников Авдеевки, «не претерпел таких критических разрушений, как, например, „Азовсталь“».

Жители Авдеевки, написал Пушилин в своем телеграм-канале, рассказали, что им «не хватает системного подвоза хлеба, а также газа в баллонах и бензина для генераторов».

«А еще люди интересовались, как они могут проголосовать на выборах президента России. Мы создали все необходимые возможности, чтобы жители Авдеевки могли реализовать свое право участия в выборах — все желающие это смогут сделать!», — объявил он.

Сергей Кириенко курирует в администрации президента РФ внутреннюю политику. Ранее он неоднократно посещал самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Также сообщалось о поездках Кириенко в захваченную российскими властями часть Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС и визите на Запорожскую АЭС.

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