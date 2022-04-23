Кириенко встретился в Донецке с главами ДНР и ЛНР

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился в Донецке с руководителями ДНР и ЛНР, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В ходе поездки он провел встречи с руководителями ДНР и ЛНР, на которых обсуждались вопросы взаимодействия с республиками Донбасса», — заявил источник.

Ранее об этом сообщил проект WarGonzo, по информации которого Кириенко сопровождали начальник управления внутренней политики Андрей Ярин и другие сотрудники внутриполитического блока администрации президента.

Сергей Кириенко курирует в администрации президента РФ внутреннюю политику. ДНР и ЛНР, которые частично контролируют Донецкую и Луганскую области Украины, объявлены российской властью независимыми государствами.

«Освобождение» ДНР и ЛНР являются одним из официальных поводов для российского военного вторжения в Украину. Во второй половине апреля началась так называемая битва за Донбасс в ходе которой, как считается, российские войска намерены полностью взять под контроль Донецкую и Луганскую область.

По информации «Медузы», внутриполитический блок АП обсуждал возможные сценарии окончания войны с помощью переговоров, которые бы не обрушили рейтинг Владимира Путина, однако не нашел таких вариантов.

Читайте также

Война Пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь