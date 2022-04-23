Кириенко встретился в Донецке с главами ДНР и ЛНР
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Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился в Донецке с руководителями ДНР и ЛНР, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«В ходе поездки он провел встречи с руководителями ДНР и ЛНР, на которых обсуждались вопросы взаимодействия с республиками Донбасса», — заявил источник.
Ранее об этом сообщил проект WarGonzo, по информации которого Кириенко сопровождали начальник управления внутренней политики Андрей Ярин и другие сотрудники внутриполитического блока администрации президента.
Сергей Кириенко курирует в администрации президента РФ внутреннюю политику. ДНР и ЛНР, которые частично контролируют Донецкую и Луганскую области Украины, объявлены российской властью независимыми государствами.
«Освобождение» ДНР и ЛНР являются одним из официальных поводов для российского военного вторжения в Украину. Во второй половине апреля началась так называемая битва за Донбасс в ходе которой, как считается, российские войска намерены полностью взять под контроль Донецкую и Луганскую область.
По информации «Медузы», внутриполитический блок АП обсуждал возможные сценарии окончания войны с помощью переговоров, которые бы не обрушили рейтинг Владимира Путина, однако не нашел таких вариантов.